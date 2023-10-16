محافظ أسوان يشهد افتتاح «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

شهد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، سلسلة فعاليات مبادرة «سلامتك تهمنا» التي تنفذها وزارة العمل بمركز التدريب التابع لشركة الكهرباء، بحضور المهندس هشام كمال، رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، وفوزي صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، بالإضافة إلى ممثلين من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل من وزارة العمل، وقيادات جامعية وتنفيذية ونقابية، بالإضافة إلى ممثلين عن 30 شركة من مختلف القطاعات.

وفي كلمته، قدم اللواء أشرف عطية التهنئة للحضور بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، موضحا أن هدف هذه المبادرة هو نشر وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية لحماية المنشآت وسلامة العمال، وهو يتوافق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للعناية بالعمال وتوفير الأمان والسلامة لهم، خاصة في ظل المشروعات العملاقة التي تشهدها المحافظات.

مبادرة وطنية تهدف إلى حماية الممتلكات والأرواح

وأشار «عطية» إلى ضرورة تنفيذ كافة عناصر مبادرة «سلامتك تهمنا»، لأنها مبادرة وطنية تهدف لحماية الأرواح والممتلكات وتأمين بيئة العمل في القطاعات المختلفة من أجل زيادة الإنتاجية مؤكدا على أهمية زيادة الوعي والتثقيف بمبادئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة العاملين والمنشآت.

وأشار المحافظ إلى تشكيل لجنة استشارية برئاسة المحافظ وعضوية الجهات المختصة لتحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشكل كامل حيث تم تكريم المحافظ من قبل رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء ومدير مديرية العمل تقديرًا لاهتمامه بالعاملين وحضوره لفعاليات مبادرة «سلامتك تهمنا».