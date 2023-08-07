رئيس جامعة بنها يوجه بتدريب الموظفين على وسائل السلامة والصحة المهنية

عقد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اجتماعا مع لجنة السلامة والصحة المهنية بالجامعة، وجه خلاله بأهمية مراعاة كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالجامعة وتدريب العنصر البشري على وسائل السلامة والصحة المهنية، وإبداء الرأي في تحليل وتقويم المخاطر والكوارث والحوادث الصناعية المحتملة، وإعداد خطط حقيقية لمواجهتها تكون محددة بوقت وزمن معين، مؤكدا أن جميع أعضاء اللجنة أمام مسئولية مشتركة في الحفاظ على ممتلكات الدولة.

الهيكل التشكيلي للجان السلامة والصحة المهنية

وقال الدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس اللجنة، إن الاجتماع ناقش الهيكل التشكيلي للجان السلامة والصحة المهنية، وخطة التدريب لأعضاء الجهاز الوظيفي وأعضاء اللجنة، بالإضافة إلى مناقشة عمل ندوات تثقفية توعوية عن مفاهيم السلامة والصحة المهنية وأهميتها، ومناقشة إمكانية عمل عملية إخلاء وهمي لمبنى إدارة الجامعة، كما تم مناقشة عملية تطوير منظومة أمن الحريق سواء طفايات الحريق أو الإنذار المبكر للحريق.

اجتماع اللجنة شهريا للمتابعة

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية سيعقد شهريا لمتابعة تنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بكافة الوحدات على مستوى الجامعة.