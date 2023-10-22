تطبيقا للتحول الرقمي.. جامعة سوهاج تستكمل برامجها التدريبية للموظفين

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالجامعة، تواصل برامجها التدريبية للجهاز الإداري عن المهارات الأساسية للحاسب الآلي، ضمن خطتها التدريبية للعام الحالي، وذلك بالتعاون مع شبكة المعلومات المركزية، بمقر مركز تنمية الموارد البشرية بالحرم الجامعي القديم.

برامج تدريبية بجامعة سوهاج

أكد الدكتور حسان النعماني أن البرامج التدريبية التي تنظمها الجامعة، استكمال لجهودها في مواكبة التطور التكنولوجي، الذي بات أحد متطلبات العمل في الجمهورية الجديدة، ورفع مستوى الأداء لتطبيق بعض أنظمة التحول الرقمي بالجامعة، مثل برنامج PAY ROOl نظام إدارة H.R، وبرنامج الأمين للمخازن والعهد وبرنامج ZAD ونظام الزهراء بالمدن الجامعية، ويأتي ذلك تنفيذًا لسياسة الحكومة وخطتها للتحول الرقمي بكافة المؤسسات الحكومية.

تدريب 120 من العاملين بالجامعة

من جانبها، قالت أماني المصري مدير عام التنظيم والإدارة، أنه تم تدريب 120 من العاملين بالجهاز الإداري بناءً على حصر الاحتياجات التدريبية للعاملين الذي تم نشره إلكترونيا وتوزيعه ورقيًا على إدارات وكليات الجامعة المختلفة، حيث إن التدريب شمل برنامج Word وExcel موزعًا على 6 مجموعات بواقع 16 ساعة تدريبية لكل مجموعة، وذلك على مدار 4 أيام، مشيرة إلى أن التدريب تضمن تدريب العاملين علي كيفية استخدام تلك البرامج بالشكل الصحيح، بما يحقق تطوير أنظمة العمل بالإدارات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة بالجامعة.

شارك بالتدريب كل من المهندس محروس حارس المشرف على شبكة المعلومات المركزية، علاء الصادق، هاني محمود، محمد عبد العزيز، محيي الدين حفني، محمود فخر الدين متخصصين من شبكة المعلومات وعبد الرحمن حمادة من إدارة الدفع الإلكتروني بالجامعة.