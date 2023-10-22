جامعة سوهاج تحصد المركز الثاني لأفضل ممثلة في مهرجان مراكز الفنون

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن إسراء نصار الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية حصدت المركز الثاني لفئة أفضل ممثلة في مجال المسرح بمهرجان مراكز الفنون في موسمه الرابع، والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة.

مستوى متميز لفريق المسرح الجامعي

وأشاد «النعماني» بالمستوى المتميز لفريق المسرح الجامعي، مهنئاً الطالبة إسراء على نجاحها في الصعود إلى هذا المركز المتقدم بين الجامعات المشاركة وتمثيلها لاسم الجامعة بالشكل المشرف، مؤكداً ان الجامعة تذخر بالعديد من النماذج الطلابية الموهوبة في كافة الأنشطة والتي تحرص إدارة الجامعة علي اكتشافها وصقلها ودعمها، خاصة آن هذه الأنشطة الإبداعية تنمي موهبة الطالب وتساعده على الإبداع ولا تقل أهمية عن الدراسة الأكاديمية.

أنشطة المسرح بالجامعة

وقال الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن أنشطة المسرح أحد المنصات الفنية المهمة التي تضم مختلف الفنون من التمثيل والتأليف والإخراج، مضيفاً أن هذا المركز المتقدم كان نتاج تدريبات متواصلة داخل مركز الفنون بالجامعة تحت إشراف الدكتورة انتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

وجدير بالذكر، أن فريق الجامعة شارك بعرض مسرحي بعنوان «عساكر» عن رواية «أغنية الموت»، من تأليف توفيق الحكيم، وإخراج محمود أبو زيادة.