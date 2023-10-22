جامعة سوهاج تستكمل برامجها التدريبية تطبيقا للتحول الرقمي

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأنَّ إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالجامعة تواصل برامجها التدريبية للجهاز الإداري عن المهارات الأساسية للحاسب الآلي، وذلك ضمن خطتها التدريبية لعام 2023-2024، وذلك بالتعاون مع شبكة المعلومات المركزية، بمقر مركز تنمية الموارد البشرية بالحرم الجامعي القديم.

وأكّد النعماني أنَّ البرامج التدريبية التي تنظمها الجامعة هو استكمالاً لجهودها في مواكبة التطور التكنولوجي، الذي أصبح أحد متطلبات العمل في الجمهورية الجديدة، ورفع مستوى الأداء لتطبيق بعض أنظمة التحول الرقمي بالجامعة، مثل برنامج PAY ROOl نظام إدارة H.R، وبرنامج الأمين للمخازن والعهد وبرنامج ZAD ونظام الزهراء بالمدن الجامعية، ويأتي ذلك تنفيذاً لسياسة الحكومة وخطتها للتحول الرقمي بكافة المؤسسات الحكومية.

وزارة التعليم العالي

وأضافت أماني المصري مدير عام التنظيم والإدارة، أنه تم تدريب 120 من العاملين بالجهاز الإداري بناءً على حصر الاحتياجات التدريبية للعاملين الذي تمّ نشره إلكترونيا وتوزيعه ورقياً على إدارات وكليات الجامعة المختلفة، إذ أنَّ التدريب شمل برنامج word- execl موزع على 6 مجموعات بواقع 16 ساعة تدريبية لكل مجموعة، وذلك على مدار 4 أيام، مشيرة إلى أن التدريب تضمن تدريب العاملين علي كيفية استخدام تلك البرامج بالشكل الصحيح ، بما يحقق تطوير أنظمة العمل بالإدارات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة بالجامعة.

شارك بالتدريب كلاً من المهندس محروس حارس المشرف على شبكة المعلومات المركزية، علاء الصادق، وهاني محمود، ومحمد عبدالعزيز، ومحيي الدين حفني، ومحمود فخر الدين متخصصين من شبكة المعلومات وعبدالرحمن حمادة من إدارة الدفع الإلكتروني بالجامعة.