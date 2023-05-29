خطوات الاشتراك في جائزة التميز الحكومي العربي.. تقدم لأفضل فرد ومؤسسة

فتحت المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، باب التقدم للمشاركة في جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة، حيث ستكون في 15 فئة، موزعة على الأفراد والمؤسسات.

وفي إطار الخدمات المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن»، تفاصيل جائزة التميز الحكومي من حيث فئات على مستوى الأفراد والمؤسسات، وخطوات الاشتراك فيها.

الجوائز الفردية

وتضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة ومؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.

الجوائز المؤسسية

أما الجوائز المؤسسية فتنقسم إلى رئيسية وفرعية، حيث تضم الجوائز الرئيسية، أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية.

الجوائز الفرعية تضم فئات أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.

كيفية التقدم للجائزة

التقديم لفئات الجائزة يتم عبر الموقع الإلكتروني، من هنــا، من خلال ملء طلب المشاركة عبر الموقع أو تحميل طلبات المشاركة والأدلة على الموقع من قبل الجهات الراغبة في المشاركة.

خطوات الاشتراك في جائزة مصر للتميز الحكومي

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