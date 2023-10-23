وزارة الشباب والأزهر يفتتحان مبادرة «وطن يجمعنا» تحت عنوان «محبة.. سلام»

أطلقت وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، مبادرة «وطن يجمعنا» تحت عنوان «محبة.. سلام» في نسختها الأولي، بهدف تدريب الشباب المصري على مواجهة الشائعات ونشر التسامح بين جميع أطياف المجتمع.

وشارك في افتتاح المبادرة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي المصري.

وأكد وزير الشباب والرياضة أنّ المبادرة تهدف إلى إعداد سفراء للمبادرة من الشباب المصري، لنشر قيم التسامح ومواجهة الشائعات في القرى والمحافظات التي يعيشون فيها.

من جانبه، أعرب وكيل الأزهر الشريف عن تقديره لجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم الشباب المصري، ونشر قيم التسامح في المجتمع.

وحضر اللقاء عدد من الشخصيات الدينية والثقافية، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف.