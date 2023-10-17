في أولى اجتماعاتها.. وزير الشباب والرياضة يلتقي باللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، والتي تهدف إلى توفير رعاية طبية للرياضيين في مختلف المنتخبات واللعبات الفردية والجماعية.

كيفية توفير الرعاية الطبية للاعبين

تناول اللقاء تقديم أطروحات حول كيفية توفير الرعاية الطبية للاعبين «قدامى الرياضيين، لاعبي المنتخبات القومية المختلفة، اللاعبين المسجلين في الاتحادات المختلفة».

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تقديره للجهود التي يبذلها جميع أعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم وحرصهم على الخروج بمنظومة تخدم الرياضيين في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بجميع الرياضيين في كل الألعاب وتعمل على تسخير طاقاتها من أجل الشباب وخدمة الرياضيين.

أضاف وزير الرياضة أن المشروع الذي تم مناقشته اليوم سيتم خلاله وضع تصور لتوفير رعاية طبية متكاملة للأبطال والرياضيين المصريين، بالإضافة إلى قدامى الرياضيين، وأيضا التأكيد على أهمية استدامة المشروع وتوفير الموارد المالية الخاصة به.

تقديم كل المساعدة للوزارة والرياضيين

وأوضح وزير الرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بتوفير ومساعدة الرياضيين في العديد من الأمور الطبية، ولكنها تأتي بالجهود الذاتية للوزارة وبالتعاون مع باقي الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة التي لا تدخر جهدا عن تقديم كل المساعدة للوزارة والرياضيين، ولكن الأمر يتطلب وضع إطار قانوني ونظام علاجي شامل لجميع الرياضيين سيكون له عظيم الأثر في الرياضة والرياضيين بالإضافة إلى توفير الخدمة لأكبر عدد ممن يحتاجون إليها وبصورة أسرع وأسهل.

واختتم وزير الرياضة بأنه تم الاتفاق مع جميع الجهات واعضاء اللجنة العليا لوضع تصور مبدئي لمشروع الرعاية الطبية، والذي سيتم العمل عليه من أجل البدء بصورة عاجلة في التنفيذ وخروجه إلى النور.

حضر الاجتماع العديد من ممثلي الوزارات والهيئات منهم عميد طبيب علي عمارة، قطاع الخدمات الطبية وزارة الداخلية، عقيد طبيب وجدي وليم، قطاع الخدمات الطبية وزارة الداخلية، مقدم أحمد فراج، قطاع الامن الوطني، الأستاذ الدكتور حسين ابو الغيط، عميد طب الازهر، الأستاذ الدكتور محمد زيدان، مدير المجالس الطبيه المتخصصة، الأستاذة الدكتورة غادة عبدالواحد، ممثل وزارة التعليم العالي، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.