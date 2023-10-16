وزير الشباب يشهد إطلاق الرقم الموحد للكشافة والمرشدات

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، بمركز تدريب المنتخبات القومية، الإعلان الخاص بإطلاق الرقم الموحد للكشافة والمرشدات، وأعرب محمد عباس رئيس الاتحاد العام للكشافة عن سعادته بهذه الانطلاقة، خاصة وأن الأمر استغرق تنفيذه سنة كاملة، مضيفا أن الهدف هو جعل كل كشاف في مصر يحصل على رقم غير مكرر، والذي سيجعل العدد الفعلي للكشافة والمنضمين وأعمارهم السنية معروفة بجميع مراكز شباب مصر والجامعات المصرية.

عباس: تغلبنا على مشكلة مشاركة الكشاف في التسجيل بأكثر من جمعية

وأضاف عباس قائلا: «تغلبنا على مشكلة مشاركة الكشاف في التسجيل باكثر من جمعية وهو ما تم علاجه بعد إطلاق الرقم الموحد، وتوجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة لمجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، بعد نجاحهم في الانتخابات الأخيرة لجمعياتهم المركزية.

وأشار محمد عباس، إلى أنها ليست التجربة الإلكترونية الأولى بوزارة الشباب والرياضة، حيث تنفيذ تلك التجربة في انتخابات برلمان الشباب.

وعبر صبحي عن اعتزازه الكبير بالكشافةن مشيرا إلى الانتهاء مؤخرا من تنفيذ العديد من المعسكرات الكشفية في الفيوم والوادي الجديد والإسماعلية لتطوير ودعم الحركة الكشفية بمحافظات مصر.

ونوه وزير الشباب إلى أن الوزارة نفذت وقامت بتدريب العديد من النشء على فلسفة الكشافة من خلال معسكر يلا كامب والذي يتبع أحد برامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

أهمية الكشافة فى تعليم الشباب الانضباط

وحرص وزير الشباب على التأكيد على أهمية الدور الكبير الذي تلعبه الكشافة في تعليم الشباب والنشء للانضباط، مؤكدا وصول عدد أفراد الكشافة إلى 5 ملايين كشاف بمختلف محافظات مصر، وهو رقم ضخم لا يستهان بقوته حيث يتراوح إعمار الكشافين من 5 -70 سنة.

وبنهايه حديثه وعد وزير الشباب الحاضرين من الكشافة بمشاركتهم رحلة للتخييم والعمل الكشفي في القريب العاجل، وطالب بتواجد الكشافة في جميع مراكز شباب والأندية التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ومصطفى مجدي معاون وزير الشباب للسياسات والتنمية، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب ومحمد سعيد رئيس الجمعية المركزية للمشافة البحرية وحاتم نهيا رئيس جمعية الكشافة الجوية وجيهان علام رئيس الجمعية المركزية للكشافة.