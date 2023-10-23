تفاصيل امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل في الدقهلية.. 3 أسئلة على السبورة

قال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن امتحانات شهر أكتوبر 2023 لجميع مراحل النقل تبدأ الأسبوع المقبل، وسيكون الامتحان على المنهج الذي تم تدريسه في شهر أكتوبر فقط، وتستمر الامتحانات لمده 5 أيام من الأحد حتى الخميس، وذلك أثناء الحصص الدراسية حتى لا تؤثر على تدريس منهج شهر نوفمبر.

طريقة امتحان شهر أكتوبر 2023 لطلاب المدارس في الدقهلية

وعن طريقة امتحان شهر أكتوبر 2023 لطلاب المدارس في الدقهلية، أضاف «شعبان» في تصريح لـ«الوطن»، أن امتحانات شهر أكتوبر يتضمن تقييما على ما درسه الطالب، وليس موحدا على مستوى المدرسة الواحدة، والغرض منه أن نزيل رهبة الامتحانات لدى الطالب، وإذا لم يحضر الطالب الامتحان يمتحنه في اليوم التالي، وسيتم تقييم الطالب في المنهج الذي درسه خلال شهر أكتوبر 2023.

3 أسئلة على السبورة

وأوضح، أن الامتحان عبارة عن 3 أسئلة بسيطة في حصة المعلم، تُكتب على السبورة، ويجيب عليها الطالب في ورقه خارجية من الكراسة، ويمكن طباعة الامتحان، ولا يوجد أي مانع بشرط عدم جمع أي مبالغ من الطلاب أو طلب مقابل التصوير منهم، حتى لا يتحمل أولياء الأمور أي أعباء.

قواعد امتحان شهر أكتوبر 2023 في الدقهلية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عدة ضوابط تتعلق بامتحان شهر أكتوبر 2023، وهي:

- الامتحان داخل حصة المعلم وليس على مستوى المدرسة.

- يبدأ الامتحان من الأحد 29 أكتوبر ينتهي 2 نوفمبر لكل المدرسة

- لا يوجد جدول موحد سواء من المدرسة أو من الإدارة أو المديرية

- اليوم الدراسي طبيعي جدا كالمعتاد

- حضور الطلاب كامل والطالب الذي يتغيب بعذر غير مقبول من اداره المدرسة لا توضع له درجة في هذا الشهر

- هذا العام سيتم عقد 3 امتحانات شهور في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر وسيتم أخذ متوسط اعلي شهرين منهم

- يمنع منعاً باتاً جمع اي مبالغ مالية من الطالب

الطلاب المحدد لهم امتحان شهر أكتوبر 2023

ويؤدي امتحان شهر أكتوبر 2023 كل من:

المرحلة الابتدائية:

- الصف الرابع الابتدائي

- الصف الخامس الابتدائي

- الصف السادس الابتدائي

وفي المرحلة الإعدادية

- الصف الأول الإعدادي

- الصف الثاني الإعدادي

وفي المرحلة الثانوية

- الصف الأول الثانوي

- الصف الثاني الثانوي.