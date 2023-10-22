وصول شحنة مساعدات إنسانية من الهند إلى مطار العريش اليوم

كشفت السفارة الهندية بالقاهرة، في بيان صدر عنها اليوم الأحد، عن وصول شحنة من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة المقدمة من الهند إلى الشعب الفلسطيني، إلى مطار العريش، في شمال سيناء، تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة.

تسليم المساعدات الهندية إلى الهلال الأحمر

وقام سفير الهند بالقاهرة، أجيت جوبتيه، بتسليم مواد الإغاثة إلى الهلال الأحمر المصري، لنقلها إلى فلسطين، وتشمل مواد الإغاثة إمدادات طبية حوالي 6.5 طن، ومواد الإغاثة حوالي 30 طناً، وتضم كمية من الخيام والمواد صحية الأساسية وأقراص تنقية المياه، وما إلى ذلك.

الهند تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني

وأكدت بيان السفارة أن الهند تدعم فلسطين واللاجئين الفلسطينيين من خلال مساهماتها في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا».

وتعد الهند عضوا في اللجنة الاستشارية للأونروا منذ عام 2020، وقامت بزيادة مساهمتها السنوية للأونروا من 1.25 مليون دولار إلى 5 ملايين دولار في عام 2018، ومنذ عام 2002، قدمت الهند إجمالي مساهمات قدرها 36.5 مليون دولار للأونروا، حتى عام 2022/ 2023.

كما تقدم الهند مساعدات اقتصادية متنوعة لفلسطين، بقيمة بلغت حوالي 141.2 مليون دولار، بما في ذلك مساعدات تنموية بقيمة 70.6 مليون دولار، علاوة على دعم ميزانية السلطة الفلسطينية بقيمة 39 مليون دولار.

تتضمن المشروعات التنموية الرئيسية التي تقوم بها الهند في الأراضي الفلسطينية، مركز للتكنولوجيا، وثلاث مدارس، ومركز لتمكين المرأة، ومطبعة وطنية، وعدد 2 مركز اتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علاوة على عدة مشروعات سريعة الأثر، وهي عبارة عن مشروعات صغيرة الحجم ومنخفضة التكلفة.