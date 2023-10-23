سياحة المؤتمرات ترفع نسب إشغال فنادق القاهرة إلى 85% خلال أكتوبر

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ متوسط نسب إشغال فنادق القاهرة خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري وصل إلى نحو 85%، بفضل تنظيم العديد من المؤتمرات والمعارض، وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى القاهرة من جميع أنحاء العالم.

وأضاف ثروت لـ«الوطن»، أنّ الفنادق المصرية خاصة الموجودة في نطاق القاهرة الكبرى، تشهد توافد أعداد جيدة من السياح العرب، رغم بدء الدراسة في العديد من البلدان، لافتا إلى أنّ السائحين السعوديين هم أكثر السياح العرب تواجدا بمصر خلال شهر أكتوبر الحالي.

وأشار رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، إلى أنّ أعداد السياح العرب الذين استقبلتهم مصر منذ بداية العام الجاري أعلى من نظرائهم الذين زاروها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، موضحا أنّ غالبية سياح الدول العربية الذين زاروا مصر خلال عام 2023 فضلوا الإقامة في فنادق القاهرة والجيزة.