السياحة العربية ترفع نسبة إشغال بعض فنادق القاهرة لـ100%

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن نسب إشغال العديد من فنادق القاهرة خلال الأسبوع الجاري بلغت 100%، مرجعًا السبب في ذلك إلى زيادة الحركة الوافدة لمصر من الدول العربية، مشيرا إلى أنه بداية من الأسبوع المقبل فإن النسب تعود إلى 90% على أن تستمر على هذه المعدلات حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

حجوزات السياح العرب تأتي للقاهرة وشرم الشيخ

وأضاف «فاروق»، في تصريحات لـ«الوطن» أن حجوزات السياح العرب لمصر خلال فصل الصيف الحالي لم تتوقف على القاهرة الكبرى فحسب بل امتدت إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي، موضحًا أنه وفقا لحجم الطلب الحالى والمستقبلي على زيارة مصر من السياح العرب فإن التدفقات السياحية الوافدة من الدول العربية لن تتوقف حتى قرب بدء العام الدراسي الجديد بتلك الدول.

أهمية السياحة العربية لمصر

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية هامة جدا حيث تمثل السياحة العربية أكثر من 20% من إجمالي الحركة التي تستقبلها مصر سنويا من كافة دول العالم، كما أن السائح العربي من ذوى الإنفاق المرتفع، فضلًا عن أنه من السياح الذين يكررون زيارتهم لمصر أكثر من مرة في العام، موضحا أن متوسط إقامة السائح العربي بمصر أعلى بكثير من نظيره الأوروبي.