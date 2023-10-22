«الصحفيين» توفر 13 شقة في مشروع سكن مصر: التقديم يبدأ غدا

أعلنت نقابة الصحفيين، توافر 13 شقة في مشروع سكن مصر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بعمارة 171 أرقام 22 و23، وعمار 172 وحدات أرقام 1 و2 و21 و22 و23 و24، وعمارة 173 وحدات أرقام 3 و21 و23 و24، وعمارة 177 وحدة رقم 22.

وأوضحت نقابة الصحفيين، أنّ القرعة تجرى يوم الخميس المقبل 26-10-2023 الساعة 2 ظهرا في الطابق الرابع بمبنى نقابة الصحفيين، بعد استبعاد من سبق استفادته.

وتابعت نقابة الصحفيين، أنّ متوسط سعر المتر يتراوح بين 7070 حتى 7425 جنيهًا حسب مساحة كل وحدة، ونسبة التميز، على أن يُسدد 20% من إجمالي قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% من قيمة الوحدة (مجلس أمناء)، ويُسدد 10% من قيمة الوحدة عند الاستلام، و5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة، و1% من قيمة الوحدة مصاريف عن العام الأول من تاريخ الاستلام.

وأضافت النقابة، أنّ يتم تقسيط الباقي وقدره 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية بحد أقصى 7 سنوات محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي + 2% وِزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، متابعة أنّ التقديم يكون في مركز الخدمات بالطابق الأول، حتى الثلاثاء المقبل، والأولوية لمَن لم يحصل على أي استفادة من مشروعات الإسكان بالنقابة.