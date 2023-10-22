مؤتمر صحفي لـ ناصر أبو بكر نقيب صحفيي فلسطين بنقابة الصحفيين غدا الاثنين

تنظم نقابة الصحفيين في الواحدة من ظهر غدٍ الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا بحضور ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والضفة الغربية.

نقابة الصحفيين

تستضيف نقابة الصحفيين النقيب الفلسطيني في إطار التنسيق المستمر بين النقابتين في عمليات رصد، وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين، وآخر تطورات الحرب الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

ويتحدث النقيب الفلسطيني غدًا عن آخر تطورات الوضع في غزة والضفة، كما يستعرض المؤتمر خطوات النقابتين المصرية والفلسطينية، لمواجهة العدوان، وكذلك للتصدي للانتهاكات بحق الصحفيين، وسبل دعم الزملاء بكل الوسائل المتاحة والقانونية.

القضية الفلسطينية

وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، تضامن النقابة المصرية مع الصحفيين، وناقلي الحقيقة في فلسطين، الذين يتعرضون لواحدة من أبشع الجرائم، التي تواجه الصحفيين، مؤكدًا مطالبة النقابة المصرية بضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وشدد البلشي على سعي النقابة المصرية لتقديم كل سبل الدعم للزملاء في فلسطين المحتلة، مؤكدا أنه خاطب نقابات واتحادات الصحفيين، ومؤسسات الدفاع عن حرية الصحافة الدولية بشأن الانتهاكات، التي يمارسها جيش الاحتلال، مطالبًا بتدخلهم لحماية الصحفيين الفلسطينيين وتنسيق الجهود لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين في فلسطين، وجنوب لبنان.