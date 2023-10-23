مآذن محطمة ومصاحف ممزقة.. آخر ما تبقى من مسجدين في غزة بعد القصف

مآذن وأوراق مصاحف، وبعض أحذية المصلين، هي كل ما تبقى من مسجدي أرض الرباط والنور المحمدي في غزة، واللذان طالتهما يد قوات الاحتلال الغاشمة، التي لم تفرق بين دور العبادة والمستشفيات وبيوت المدنين العزل، حيث تستهدف كل مكان يلجأ إليه الفلسطينيون بعدما تهدمت منازلهم جراء عمليات القصف الوحشية.

قبل أيام كانت ساحة مسجد أرض الرباط الواقعة بحي الزيتون في غزة، مزخرفة تسر الناظرين إليها، لكنها مع بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، طالتها يد الاحتلال الغاشمة، للتتحول إلى تراب حتى أنك لم تعد تميز بين نقوشها من الدمار، بينما ظلت مئذنة المسجد قائمة تعلن مقاومتها لظلم الاحتلال الإسرائيلي، أما بالنسبة لمسجد النور المحمدي، فقد انهار ومالت قبته في مشهد يكشف همجية ما يفعله الإسرائيليون في بيوت الله المقدسة.

مسجد أرض الرباط

بقلوبٍ تبدلت بأحجار قاسية، يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصف كل المقدسات في قطاع غزة، ولا يفرق بين مسلم أو مسيحي، الجميع تحت بند الإبادة الجماعية الوحشية، واليوم بعد قصف عدة مساجد وكنيسة القديس برفيريوس التابعة للروم الأرثوذكس قصف مسجد أرض الرباط بحي الزيتون، بحسب شبكة «القدس» الفلسطينية، إذ كانت صورة المسجد لا تظهر بوضوح من ضباب الغبار لكن مأذنته برغم الدمار عالية لم تنهار.

استهداف مسجد النور المحمدي

قبة منهارة بشكل كامل، وأوراق مصاحف ممزقة وملقاه على الأرض، هكذا أصبح حال مسجد النور المحمدي الواقع بحي الشيخ رضوان في غزة، بعد تعرضه لقصف الاحتلال الإسرائيلي بغاراته المتواصلة، ليتحول المسجد من دار عبادة إلى ركام وحطام.

ولم يسلم مسجد جنين من الغارات التي حولت نهار غزة كليلها، فقد دمر الاحتلال المسجد في لحظات وحولوه إلى أنقاض، وقبلها دمرت إسرائيل بضربة جوية كنيسة القديس برفيريوس في قطاع غزة، التي كانت تؤوي المئات من النازحين الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين، إذ أوضحت وزارة الصحة في غزة بعدها أن عشرات الفلسطينيين استشهدوا جراء القصف.