خبير في العلاقات الدولية: ما يحدث في غزة جرائم حرب من الدرجة الأولى

قال الدكتور أحمد سيد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، إن الجرائم التي تحدث في فلسطين لم تحدث في كبرى الحروب، وما يحدث في غزة جرائم حرب من الدرجة الأولى، موضحا أن مصر تبذل الجهدود على مختلف المسارات في ظل تفاقم الأزمة وسياسية العقاب الجماعي.

إدخال المساعدات إلى قطاع غزة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «DMC»، أن مصر حريصة على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، في محاولة للتخفيف عن المأساة التي يعيشها سكان غزة، مشيرا إلى أن مصر أيضا تتدعم جهود التهدئة ومنع التصعيد بالتعاون مع الدول العربية، في محاولة لإفشاء السلام في المنطقة.

إقامة دولة فلسطينية

وأشار إلى أن مصر وضعت خارطة طريق في قمة القاهرة أهم ملامحها التسوية السياسية في يبئة تعاونية قائمة على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن ما تقعله إسرائيل من اندفاع سيكون له عواقف وخيمة في المنطقة.