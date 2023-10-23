إليسا ترد على منتقديها بعد حفل ألمانيا: «رزقنا ومنقدرش نوقف شغل»

استنكرت الفنانة إليسا الانتقادات التي طالتها، خلال اليومين الماضيين، بعد إحيائها لحفل في ألمانيا، رغم الأوضاع التي تشهدها فلسطين حاليًا، وسقوط أكثر من 5 آلاف شهيد، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، واكتفت بالوقوف دقيقة حدادًا، قبيل انطلاق الحفل.

وكتبت الفنانة إليسا، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، قائلة: «يعني إذا المهندس بيوقف الورشة، والمحامي بيوقف مرافعة، وصاحب المطعم بيوقف خدمة، والمصرفي بيوقف تداولات، ساعتها منوقّف شغلنا كلنا، بعز الحرب كانوا الفنانين مستمرين لأن ده شغلنا ورزقتنا، وما راح نوقّف كرمال كم حدا فاشل وفاضي عم يحكي! ما بقى.. حدا يزايد علينا بوطنيتنا ومواقفنا! نقطة على السطر».

يعني إذا المهندس بيوقف الورشة والمحامي بيوقف مرافعة وصاحب المطعم بيوقف خدمة والمصرفي بيوقف تداولات ساعتها منوقّف شغلنا كلنا. بعز الحرب كانوا الفنانين مستمرين لأنو هيدا شغلنا وهيدي رزقتنا وما رح نوقّف كرمال كم حدا فاشل وفاضي عم يحكي ! ما بقا

حدا يزايد علينا بوطنيتنا ومواقفنا!… — Elissa (@elissakh) October 23, 2023

ورد أحد المغردين قائلا، إنّ ما فعلته إليسا غير مبرر إذ كان يمكنها تأجيل الحفل أو دفع الشرط الجزائي خصوصا أنه لا يوجد عربي يوافق على الغناء وشقيقه يقتل، وتابع آخر: «يا ريتك عملتي شغلك دون هالدقيقة الصمت يعني نصمت دقيقة ثم نرقص».

ودافع عدد كبير عن الفنانة اللبنانية بسبب شجاعتها ووقوفها مع الشعب الفلسطيني فى ألمانيا التي أعلنت وقوفها مع قوات الاحتلال إذ قال أحدهم «برافو إليسا»، وآخر «معلش بس إليسا مش بإيديها توقف الحفل»، ودافع آخر قائلا: «هلا تركتوا أمة لا إله إلا الله ولزقتوا بحفل إليسا ما كلو عم يغني ويكمل شغل شو حيفرق إذا كنسلوا أو عملوها بالحالتين الحياة ما بتوقف والحرب مكملة، أنت وغيرك اللي بتحكوا لمجرد الحكي، وقفت شغلك وحياتك».