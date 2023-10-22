تباين ردود الأفعال على حفل إليسا في ألمانيا.. والسبب فلسطين

أثار حفل الفنانة اللبنانية إليسا، التي أحيته في ألمانيا اليوم، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تباينت آراء الجمهور بين مؤيد ومعارض لموقف إحيائها الحفل تزامنا مع تتعرض له فلسطين من اعتداءات إسرائيلية.

إليسا عن حفلها في ألمانيا: مضطرة للغناء

وترصد الوطن في التقرير التالي، تعليقات الجمهور على حفل إليسا في ألمانيا، إذ تعرضت لانتقادات بسبب غنائها في ظل استشهاد العديد من الأطفال والنساء والشيوخ في فلسطين، وبين الإشادات لتضامنها أثناء الحفل مع فلسطين.

ورغم قيام إليسا في بداية الحفل بالاعتذار عن الغناء؛ بسبب ما يحدث في فلسطين من مآسٍ وقتل وتدمير، وطلبها من الحضور الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء إذ قالت إنها مضطرة لإحياء الحفل لأنها ملتزمة بتعاقداتها التي أبرمتها قبل بداية الحرب في غزة، إلا أنها تعرضت لكثير من الانتقادات كالتالي:

انتقادات وإشادات بعد حفل إليسا في ألمانيا

نالت التعليقات من إليسا إذ قال أحد المغردين إن ما فعلته إليسا غير مبرر إذ كان يمكنها تأجيل الحفل أو دفع الشرط الجزائي خصوصا أنه لا يوجد عربي يوافق على الغناء وشقيقه يقتل، فحين قال آخر: «ياريتك عملتي شغلك بدون هالدقيقة الصمت يعني نصمت دقيقة ثم نرقص».

كما دافع عدد كبير عن الفنانة اللبنانية بسبب شجاعتها ووقوفها مع الشعب الفلسطيني فى ألمانيا التي أعلنت وقوفها مع قوات الاحتلال إذ قال أحدهم «برافو إليسا»، وآخر «معلش بس إليسا مش بإيديها توقف الحفلة»، ودافع آخر قائلا: «هلا تركتوا أمة لا إله إلا الله ولزقتوا بحفل إليسا ما كلو عم يغني ويكمل شغل شو حيفرق إذا كنسلوا أو عملوها بالحالتين الحياة ما بتوقف والحرب مكملة، أنت وغيرك اللي بتحكوا لمجرد الحكي، وقفت شغلك وحياتك».