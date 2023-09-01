إليسا لـ«الوطن»: مهرجان العلمين كان منظما.. ومصر أم الدنيا وبلدي الثاني

عبرت النجمة اللبنانية إليسا عن سعادتها البالغة إزاء نجاح الدورة الأولى من مهرجان العلمين، بخاصة وأنها لمست مجهوداً وتنظيماً كبيراً من جانب القائمين على المهرجان.

وقالت إليسا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تسعد دوماً بأي نجاح يتحقق على أرض مصر، لأنها تعتبر ذلك نجاحاً شخصياً لها بدعوى أنها تعتبر أم الدنيا بلدها الثاني، بحسب قولها، مضيفة: «سعدت بنجاح حفلي في مهرجان العلمين، ومقابلتي للجمهور المصري والعربي في مكان مختلف، ودوماً أسعد بأي إنجاز يتحقق للدولة المصرية وشعبها».

إليسا: أتمنى المشركة في دورات المهرجان المقبلة

وأعربت إليسا عن أمنيتها في المشاركة بالمهرجان خلال دوراته المقبلة، لأنه مهرجان ناجح ومنظم ومبذول فيه مجهوداً كبيراً على مختلف الأصعدة.

وكانت إليسا قد أحيت حفلاً جماهيرياً كبيراَ ضمن فعاليات مهرجان العلمين، حيث شهد إقبالا جماهيريا من مختلف الجنسيات والأعمار، وقدمت إليسا باقة من أجمل أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.