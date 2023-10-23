رئيس «زراعة الشيوخ» يدعو الحكومة للرد على توصيات دراسة الأسمدة

طالب المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الحكومة بالاستفادة من الـ25 توصية الواردة بتقرير مجلس الشيوخ بشأن دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، وموافاة المجلس بما يمكن تطبيقه من تلك التوصيات، بهدف إيجاد أثر إيجابي في منظومة الأسمدة بالمستقبل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، اليوم، والمُخصصة نظر تقرير لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

رئيس زراعة الشيوخ يدعو الحكومة بالرد على توصيات دراسة الأسمدة

وأكد الجبلي أنّ هناك ما يسمى المجلس الأعلى للأسمدة، يضم الجهات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل البنك الزراعي والوزارة والجمعيات وغيرها من الجهات المعنية، وكان يجتمع كل شهر ويعد تقريرا وافيا فيما يتعلق بكميات الإنتاج والمشكلات، داعيًا بإعادة إنشاءه مرة أخرى بالمرحلة المقبلة في ظل مشروعات التوسع الزراعي التي تشهدها البلاد حاليًا ومتوقع منها إضافة نحو 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية.

ونوّه رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، بأهمية حديث المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراع والري، ما يتطلب إفاق كل ما أثير في القاعة من مناقشات، وأن على الحكومة إمداد المجلس بكل الردود الموثقة بشأن ما أثير من مناقشات حتى يكتمل التقرير ويتم تقديم الدراسة كاملة فى هذا المجال علما بأن ما ناقشناه اليوم وأمس يعد بداية ليس نهاية، نظرا لأن الأمر جد خطير ويحتاج متابعة منا ومن الحكومة.

كما دعا رئيس المجلس، لجنة الزراعة والري إلى دراسة أي تعديلات تشريعية تكون مطلوبة حتى تكون مواكبة لمستجدات منظومة الأسمدة. وقرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إحالة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، عن صناعة الأسمدة في مصر، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.