حملات موسعة لإزالة الإشغالات ورصف الطرق في قرى ومدن كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أعمال النظافة والتجميل ورصف الطرق والحملات التموينية في مختلف القرى والمدن، موجها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، في مختلف القطاعات الخدمية.

رصف الطرق

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، بالمحافظة، برئاسة، أحمد عيسى، بتنفيذ مشروعات خطة مديرية الطرق، ومنها رصف طريق كوبري خمار العمدان، بطول 3800 متر تقريبًا، وذلك تحت أشراف المهندس حسن عرجاوى، مدير مديرية الطرق، وقسم المشروعات بالمديرية، الإدارة الهندسية بالرياض، إضافة الى القيام بحملات النظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات بمداخل المدينة ورفع 32 حاوية بإجمالي 28 طن قمامة، وورش الشوراع الرئيسية ورفع الأتربة ورفع كفاءة النظافة بنطاق المركز والمدينة، فضلاً عن استمرار العمل، على رفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.

حملات نظافة عامة وتجميل

كما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة سيدى سالم، تحت اشراف، أيمن إبراهيم خلف الله، بمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أول بأول بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية، وكذلك رفع كفاءة منظومة النظافة بقري مركز ومدينة سيدي سالم.

كما قامت الوحدة المحلية بمدينة برج البرلس، تحت اشراف، سليم ابوشريف، رئيس مدينة برج البرلس، بمتابعه اعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أول بأول بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية، وكذلك رفع كفاءة منظومة النظافة بمنطقة النصب التذكارى وكورنيش البحر المتوسط وباقى المناطق بمدينة برج البرلس.

وفى ضوء متابعة الأسواق والمرور على المحال التجارية، ومحال الجزارة، وبيع الدواجن، قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق، برئاسة اللواء، علاء محمد يوسف، بحملة تموينية ضمن الحملات الرقابية بالتزامن مع المولد الإبراهيمي، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، والرقابة التموينية، والإدارة الصحية، والطب البيطري، والبيئة ، والإشغالات، أسفرت عن تحرير 6 محاضر متنوعة من بينها 3 شهادات ونظافة، ومحضر عدم صلاحية فسيخ، محضر سلع بدون بيانات، محضر عدم إعلان أسعار.