رابط التسجيل في فعاليات أسبوع المناخ بمكتبة الإسكندرية.. اعرف المواعيد

تنظم مكتبة الإسكندرية أسبوع المناخ، من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، بقطاع البحث الأكاديمي، وبالتعاون مع مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، وذلك في الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر 2023 بمركز المؤتمرات بالمكتبة، من الساعة الثانية ظهرًا إلى السادسة مساءً.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، رابط وتفاصيل ومواعيد أسبوع المناخ، الذي يأتي ذلك إيمانًا من مكتبة الإسكندرية بأهمية طرح أهم التحديات البيئية وعلى رأسها قضية تغير المناخ، وأن تكون منصة لأفكار الشباب.

فعاليات أسبوع المناخ بمكتبة الإسكندرية

يتضمن الأسبوع مجموعة من الفعاليات المرتبطة بقضية تغير المناخ وأهمية التكيف مع تغير المناخ للشباب، ومجموعة متنوعة من الأنشطة المختلفة التي تهدف إلى التوعية بالقضايا المرتبطة بظاهرة تغير المناخ ومحاولة إيجاد حلول مبتكرة لها.

وسيتم تنظيم عدد من ورش العمل؛ منها:

- كيفية إعداد المبادرات البيئية يوم الأربعاء 25 أكتوبر.

- يوم الفنون البيئية يوم الخميس 26 أكتوبر.

- ورشة عمل بعنوان أنا بلوجر بيئي يوم السبت 28 أكتوبر.

رابط التسجيل في أسبوع المناخ بمكتبة الإسكندرية

وذكرت المكتبة، أنه للمشاركة في الفعاعليات يمكن ملء الاستمارة التالية:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV4xbzW5y33V19C-mpMmEHhgcXBJh_B6GUYUm7QCuEZ7ZmbQ/viewform

تعليمات هامة للمشاركة في أسبوع المناخ بمكتبة الإسكندرية

- تقديم هذه الطلب مبدئي وسوف يصل لكم رسالة تاكيد عبر البريد الالكتروني (E-Mail) المسجل او رقم الواتساب.

- يجب كتابة البريد الالكتروني (E-Mail) ورقم التليفون (يدعم خدمة الواتس اب) بشكل صحيح.

- يجب اختبار اليوم اليوم او جميع الايام التي تريد الاشتراك فيها.

- الدخول باسبقية الحضور.