«التعليم» توجه قوافل إلى المدارس للتأكد من سير العمل بسلاسة

توجهت قافلة تعليميّة من مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة إلى إدارة بولاق الدكرور التعليميّة، لمتابعة مدارس التعليم العام بمختلف المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، والتأكد من سَيرِ العمليّة التعليميّة، ومتابعة التوجيه المالي والإداري بالمديرية والسجلات، في حضور مُديري المراحل وموجِّهي المواد الدراسية بجميع المراحل مركزي، بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم.

متابعة انضباط الدراسة

وأكدت مديرية التربية والتعليم، في بيان، أنه تم توجيه المدارس بضرورة إزالة السلبيّات ومعالجتها، وبذل أقصى الجهود لحلّ المُشكلات التي تُعاني منها المدارس، وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لاستقرار العملية التعليمية في مختلف المدارس.