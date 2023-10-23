نادي غزل المحلة يسجل هدفا في شباك الاحتلال الإسرائيلي.. كيف فعلها؟

تحت شعار «قضيتنا واحدة»، تحالفت جميع الأندية على قلب رجل واحد؛ دعمًا للقضية الفلسطينية، وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، الذي لا يزال يستهدف المباني السكنية ودور العبادة والمستشفيات دون تمييز، ليخلف آلاف الشهداء.

غزل المحلة يوجه رسالة مدوية للاحتلال الإسرائيلي

«حين تريد توزيع أراضٍ فأحرص أن تكون من أرض أبيك، عذرا ليست أرضه أيضًا».. رسالة مدوية وهدف صاروخي وضعه نادي غزل المحلة في شباك الاحتلال الإسرائيلي، من خلال توجيه رسالة إليه عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يذكره فيها أن الديار ليست دياره.

برهن نادي غزل المحلة على أنها أكثر من مجرد كرة قدم، وذلك عندما قرر عدم تجاهل القضية الفلسطينية، ليضعها أولوية على رأس منشوره الذي أعلن خلاله موعد مباراته اليوم، المقررة أمام مكادي، في دوري المحترفين، ضمن منافسات الأسبوع الخامس، على أن يحتضنها ستاد غزل المحلة.

ليلة حزينة على الأشقاء في فلسطين

جاء ذلك بعدما ليلة حزينة جديدة مرت على الأشقاء في فلسطين، بعدما نفذت قوات الاحتلال الغاشم، ما لا يقل عن 25 مجزرة، باستهداف المنازل بشكل مباشر، إذ تجاهلت إصدار تحذيرات بالإخلاء قبل القصف، تلك المرة، فيما ركزت ضرباتها على المناطق القريبة من الجدار الشرقي الفاصل لقطاع غزة، والمعروف باسم «الحزام الناري»، من خلال إرسال العديد من الصواريخ في هذا الاتجاه؛ لتدمير البنية التحتية بالكامل، للمبان المأهولة بالسكان ودور العبادة وغيرها من المناطق الحيوية.

العدوان الإسرائيلي على مدار الساعات الماضية، دمر أحياء سكنية بشكل كامل، إذ يعمل على محوها من خارطة قطاع غزة بشكل نهائي، خاصة بعدما استهدف عائلات كاملة راحت ضحية القصف الغاشم المتواصل على مدن ومخيمات غلاف غزة.