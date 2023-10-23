«الصحفيين» تنظم ندوة عن نضال المرأة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي غدا

تعقد لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، برئاسة دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة المرأة، صالونها الأسبوعي للحديث عن نضال وصمود المرأة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، في الخامسة مساء غدًا الثلاثاء، وذلك بمشاركة منال العبادلة نائب رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مصر وعدد من عضوات الهيئة الإدارية للاتحاد.

رؤية تحليلية للأوضاع في غزة

ويتحدث الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية والديمقراطية بالأهرام عن الرؤية التحليلية للأوضاع في غزة، والموقف المصري التاريخي والداعم للقضية الفلسطينية.

عرض فيلم تسجيلي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي

تعرض الندوة فيلمًا تسجيليًا يوضح حجم المعاناة التي يعيشها الأشقاء في غزة، إزاء الجرائم الوحشية للاحتلال الإسرائيلي.