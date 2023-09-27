«الأهرام العربي» تفوز بجائزة الصحافة العربية للعام الرابع على التوالي

أعلن منتدى الإعلام العربي في بدبي، أسماء الفائزين بجوائز دورته الثانية والعشرين، التي تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويجرى تكريم الفائزين بجوائز الصحافة العربية، والإعلام المرئي، والإعلام الرقمي، من مختلف أنحاء العالم العربي، خلال حفل ينظمه نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة للجائزة، التي شهدت تطويرا كبيرا في الدورتين الأخيرتين.

جائزة الصحافة السياسية

ذهبت جائزة الصحافة السياسية إلى الزميل أحمد دياب، الذي تقدم بموضوع نشرته «الأهرام العربي» عنوانه «الحرب الروسية – الأوكرانية ليست أولاها.. حروب الغرب الطويلة وصعود الشرق حول الصين»، وكانت «الأهرام العربي» فازت في الفترة التي تولى فيها جمال الكشكي، رئاسة تحريرها بثلاثة جوائز، منحت على التوالي إلى سيد محمود وعزمي عبد الوهاب ومحمد عيسى.

يرى جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، أهمية وجود مثل هذه الجوائز الكبرى، التي تمتلك مصداقية وحضورا كبيرين، وتمنح الصحفيين حافزا، لتجويد عملهم، والإسهام في النهوض بمهنة الصحافة، التي تشهد تحديات كبرى، على مختلف الأصعدة، خصوصا في السنوات الأخيرة.

ويقول جمال الكشكي، إذا كانت هذه الجائزة هي الرابعة التي تفوز بها «الأهرام العربي» على التوالي، فإن ذلك ليس إلا ثمرة عمل كبير وتقدم مهني، شهدته المجلة منذ عام 2017 حيث عادت إلى الرصانة والدقة، والرؤية الموضوعية، التي أهلتها لأن تكون في الصفوف الأولى، بمجهود العاملين فيها جميعا.