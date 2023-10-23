محافظ الغربية يتفقد اصطفاف معدات طنطا لإدارة الأزمات والكوارث

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اصطفاف معدات حي أول وثان ومركز طنطا، لمراجعة موقف المعدات في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

التأكد من صلاحية المعدات

وقام محافظ الغربية بالمرور على جميع المعدات المصطفة من حي أول وثان ومركز طنطا، وتم تكليف سائقيها بتشغيلها وإجراء تجارب للمهام الأساسية لكل معدة للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها وكفاءتها الفنية للقيام بمهامها.

وأكد محافظ الغربية أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

نماذج محاكاة

وأضاف المحافظ، أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كل استعدادات الأجهزة بالمحافظة للتعامل مع الأزمات والطوارئ، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، والتعامل مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها، لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.