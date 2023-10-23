دعم 252 مشروعا للأولى بالرعاية في كفر الشيخ بتكلفة 5.4 مليون جنيه

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود جمعية الأورمان بالمحافظة، برئاسة، عادل درغام، والتى تضمنت توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة لـ252 مشروع بتكلفة 5.4 مليون جنيه، خلال شهر، بداية من منتصف سبتمبر وحتى منتصف شهر أكتوبر الجاري، فضلاً عن تنمية مشروعات صغيرة ومتوسطة لـ90 مشروع للأسر الأكثر احتياجاً، بمراكز المحافظة، بواقع 20 ألف جنيه، لكل مشروع، ليتم سداد 50% من قيمة المشروع والـ 50% الأخرى منحة لاترد، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.

وشاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بكفر الشيخ جمعية الأورمان فى تسليم 4820 مشروعاً تنموياً لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، وذلك منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن.

دعم وتمويل الأسر الأولى بالرعاية

وقال محافظ كفرالشيخ، في بيان، إن دعم الأسر الأكثر احتياجاً والوصول للفئات المستحقة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، هو أمر هام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بهدف التوزيع العادل ووصول الدعم لمستحقيه.

دور فاعل للجمعيات الأهلية

وأشار محافظ كفر الشيخ، حول الدور الفاعل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، في المثير من الخدمات المجتمعية للمواطنين، سواء بالقيام بتوفير دعم عيني، أو بالقيام بتنفيذ بمشروعات صغيرة للأسر الأولي بالرعاية.