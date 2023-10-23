في عيد ميلاده.. مَن هو العمدة الحقيقي في حياة صلاح السعدني؟

لم تكن شخصية العمدة سليمان غانم في المسلسل العائلي الشهير «ليالي الحلمية» لتنجح بدون شخصية العمدة الحقيقي التي كان لها دور كبير لتصبح الشخصية الفنية لها مكانة وتأثير أكبر وأعم، وهو ما حدث مع الفنان صلاح السعدني الذي أنسب الفضل لشخصية جده العمدة بإحدى قرى الدلتا، ولهذا تعرض السطور التالية شخصية «العمدة» في حياة عمدة الفن صلاح السعدني بحسب حديث تليفزيوني نادر له.

مَن هو العمدة الحقيقي وتأثيره في حياة «عمدة الفن» صلاح السعدني؟

كثيرا ما تحدث الفنان صلاح السعدني عن العمدة الحقيقي في حياته وقال: «العمدة الحقيقي رحمه الله الشيخ معوض جدي اتعلمت منه، أخدت منه شخصية العمدة اللي أفادت العمل وأضافت لشخصية العمدة سليمان غانم».

لكن بالرغم من تقارب الأدوار بين العمدة الحقيقي الجد والحفيد صلاح السعدني في دور سليمان غانم، إلا أن لكل منهم تأثيرا مختلفا، قال «السعدني»: «العمدة الحقيقي كان شاهد على عصر حقيقي بس تأثيره محدود داخل مدار وجوده جوا قريتنا على ضفاف النيل في الدلتا، إنما تأثير العمدة سليمان غانم أعتقد أن دوره أكبر على مستوى الأمة كلها من محيطها إلى خليجها أعتقد أن التأثير اللي عمله أسامة أنور عكاشة في هذه الشخصية والشخصيات الأخرى في الملحمة الفنية الرائعة ليالي الحلمية يكون تأثيرها أكبر من التأثير الحقيقي بتاع عمدة محدود الرقعة ومحدود الزمن طرحنا الحلمية خلال 50 عاما من الرصد الثقافي والاجتماعي والسياسي وغيرها وتأثير الفن تأثير جذاب بيسيب متعة عند المشاهد بيسعدوا بيها أكثر من تأثير الواقع».

دور الشخصية أثر عليه

تأثر الفنان صلاح السعدني بدور العمدة فلم يكن يترك ملابسه التي كان دائم الخروج بها إلى الاستديو وفي هذه الفترة انقطع عن ارتداء الملابس الرسمية: «الجزء التاني والرابع من ليالي الحلمية كنت باخد هدومي معايا الجلاليب مكنتش بلبس البدل على الإطلاق بروح بالجلاليب وأرجع بالجلاليب واتحول الموضوع إلى من نوع من التقمص الخاص خالص دون قصد».