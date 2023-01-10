آخرهم صلاح السعدني.. شائعات طاردت 5 فنانين في الفترة الأخيرة

لم يكن الفنان صلاح السعدني الأول، الذي واجه شائعات الوفاة في حياته، ولكن تعرض عدد من الفنانين لتلك النوعية من الشائعات على مدار السنوات الماضية، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز هؤلاء النجوم .

- عادل إمام

يعتبر من أكثر الفنانين الذين تعرضوا لتلك النوعية من الشائعات؛ إذ لم يمر سوي يومين فقط، على ظهور آخر شائعة تخص وفاته.

وخرج شقيقه عصام إمام لينفي الأمر، مؤكدا لـ«الوطن» أن الزعيم بحالة صحية جيدة، وأنه يمارس حياته بشكل طبيعي مع أسرته.

- ليلي طاهر

خرجت عدة شائعات تفيد وفاة الفنانة ليلي طاهر بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، ولكن نفت الفنانة الأمر، مؤكدة أنها تعيش حالة صحية جيدة، موضحة في تصريحات لـ«الوطن» أن حالتها الصحية بخير، وكل ما تتعرض له من شائعات ليس له أي أساس من الصحة.

- ميرفت أمين

تعتبر ميرفت أمين من الفنانات التي تعرضن بكثرة لشائعات الوفاة، خاصة أنها دخلت في حالة نفسية سيئة بعد وفاة صديقتها دلال عبد العزيز، وأكدت في تصريحات لـ«الوطن» أنها بصحة جيدة.

- عفاف شعيب

تعرضت الفنانة عفاف شعيب لشائعة وفاتها، وقالت في تصريح لـ«الوطن»: «اتعودت على تلك النوعية من الشائعات، أنا بخير وبصحة جيدة، مفيش حد يقلق عليا».