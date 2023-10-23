ديف تشابيل ينتقد إسرائيل وأمريكا في عرضه الكوميدي.. والجمهور: فلسطين حرة

يحرص عدد من الممثلين في هوليوود على الحديث عن الوضع الحالي في قطاع غزة الذي يقبع تحت القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال، وكذلك الظروف غير الإنسانية التي يعيش فيها أهل فلسطين تحت الحصار، وكان آخر هؤلاء الممثل الكوميدي ديف تشابيل الذي انتقد القصف الإسرائيلي لغزة في إحدى محطات جولته الكوميدية الأخيرة في ولاية بوسطن الأمريكية.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الممثل الكوميدي انتقد خلال عرضه في «تي دي جاردن» القصف الإسرائيلي لغزة واتهم الولايات المتحدة بالمساعدة في قتل الأبرياء، وقال الحاضرون إن تعليقات تشابيل بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس جاءت بعد أن قال إنه لا يعتقد أن الطلاب يجب أن يخسروا عملهم بسبب تعبيرهم عن دعمهم للفلسطينيين، وذلك عندما شرع بعض الأشخاص من الجمهور في مطالبة الممثل الكوميدي بـ«الصمت»، مما أثار رد فعل «تشابيل».

ديف تشابيل يهاجم الحكومة الإسرائيلية ويتهمها بقتل المدنيين

وواصل الممثل الكوميدي ديف تشابيل حديثه عن الوضع في فلسطين، وانتقد الحكومة الإسرائيلية بسبب قطعها المياه والمواد الأساسية الأخرى عن غزة، كما اتهمها بقتل المدنيين الأبرياء، وقال الحاضرون للصحيفة إن بعض الحضور هتفوا لشابيل وهتفوا «فلسطين حرة» بعد تصريحاته.