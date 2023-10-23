متحف السويس يستقبل الزوار غدا بالمجان بمناسبة العيد القومي للمحافظة

يستقبل متحف السويس القومي، غدا الثلاثاء، الزوار المصريين والعرب مجانا، وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة السويس، الذي يوافق يوم 24 أكتوبر من كل عام، وفق ما أكده قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار.

زيارة المتحف متاحة طوال أيام الأسبوع

وأشار قطاع المتاحف، إلى أن متحف السويس القومي يستقبل الزيارات طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الإجازات والأعياد والمناسبات، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا، لافتا إلى أن شباك التذاكر يغلق في تمام الساعة 2:30 ظهرًا.

أسعار دخول المتحف

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إلى أن أسعار تذاكر دخول متحف السويس القومىي للزوار المصريين والعرب هي 20 جنيها، وللطلاب المصريين والعرب 10 جنيهات، موضحا أن أسعار زيارة المتحف للأجانب بـ120 جنيها، وللطالب الأجنبي بـ60 جنيها.

وأوضح قطاع المتاحف، أنه يسمح لكبار السن من المصريين البالغين من العمر 60 عامًا فأكثر، فضلا عن ذوي الاحتياجات الخاصة من المصريين والأطفال حتى سن 6 سنوات بدخول المتحف بالمجان، لافتا إلى أن التصوير الفوتوغرافي التذكاري بالموبايل مسموح بالمجان شريطة أن يكون دون فلاش.