معرض فني وورش تعليمية للأطفال في الذكرى التاسعة لافتتاح متحف السويس

قالت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم، إنه بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة على افتتاحه، في 29 سبتمبر 2014، ينظم متحف السويس القومي، معرضا للوحات الفنية، وعددا من الورش التعليمية للأطفال.

وأوضحت دينا السيد، مدير متحف السويس القومي، أن المعرض يعرض 30 لوحة فنية من أعمال طلبة المدارس، تعبر عن السلام والتعايش السلمي والتنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع مركز «أرت هاوس» لتنمية المواهب والحرف.

ورشة عمل تدريبية عن المنتجات التراثية والصديقة للبيئة

ولفتت إلى أن المتحف ينظم ورشة عمل تدريبية عن المنتجات التراثية والصديقة للبيئة، بالتعاون مع ديوان عام محافظة السويس، متمثلا في وحدة السكان بالمحافظة، ومبادرة «رسائل البحر»، التي يشارك فيها عدد 70 من الرجال والنساء والشباب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و47 سنة، بالإضافة إلى ورشة عمل فنية لتعليم استخدام الخامات القابلة للتدوير وتنفيذ عروسة المولد لعدد 15 طالب مدرسي تتراوح أعمارهم ما بين 8 إلى 12 سنة.

متحف إقليمي ثقافي يحتضن تراث محافظة السويس

وأشارت إلى أن متحف السويس القومي، يُعد متحفا إقليميا ثقافيا يحتضن تراث محافظة السويس وآثارها، ويروي تاريخها الممتد عبر العصور، موضحة أن فكرة إنشاء المتحف بدأت بعد انهيار المتحف القديم أثناء حرب 1967، حيث نُقلت جميع القطع الأثرية التي كانت معروضة به إلى مخازن المتحف المصري بالتحرير.