جدول اختبارات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، موعد اختبارات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 2023 - 2024، على أنّ تؤدى الاختبارات في أثناء اليوم الدراسي، دون الإخلال بانتظام الدراسة أو تعطيل العملية التعليمية.

مواعيد اختبارات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي

ووفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإنّه من المقرر البدء في اختبارات شهر أكتوبر 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي من يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر حتى يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2023، حيث يتم عقد الاختبارات في جزء من حصة المادة وعلى مستوى كل مدرسة، على أنّ تكون اختبارات قصيرة تُحقق الهدف التربوي منها.

وبحسب المديرية، فإنّ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة كفر الشيخ، يؤدون الامتحانات في 10 مواد دراسية، بجميع المدارس الثانوية، وجاءت ترتيب المواد كالتالي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، واللغة الأجنبية الثانية، والرياضيات، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء، والتاريخ، والجغرافيا، والفلسفة، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الاختبارات في جميع المواد المذكورة، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الاختبارات حسب مواد الشعبة لكل طالب إنّ كانت «أدبية» أو «علمية»، والمواد غير المضافة للمجموع تُجري الاختبارات لها بمعرفة كل مدرسة مع التنسيق مع موجهي تلك المواد.

إرسال جداول الاختبارات للإدارات التعليمية

وأكدت المديرية، أنّه تم إرسال جداول اختبارات شهر أكتوبر 2023 إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشرها في المدارس الابتدائية أمام الطلاب، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب، واستكمال اليوم الدراسي.