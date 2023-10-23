«وفاء الأطفال».. تلاميذ ينظمون ممرا شرفيا لمدير مدرسة لبلوغه سن المعاش

نظم تلاميذ مدرسة التربية القومية، التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، احتفالية لتكريم مدير المدرسة لبلوغه سن المعاش القانونية، والتي تضمنت ممرا شرفيا كبيري، وتحيته على دوره في انتظام العملية التعليمية طوال فترة عمله.

احتفالية كبرى لمدير مدرسة

وفوجىء منتصر نفادي أبو العنين، مدير مدرسة التربية القومية، بتلاميذ ومعلمى المدرسة يستقبلونه في ممر شرفي فى طابور الصباح فى اخر أيام عمله ووصوله لسن المعاش .

واصطف تلاميذ المدرسة على الجانبينن في مشهد مهيب، داخل فناء المدرسة قبل الطابور الصباحي، حيث قدموا التحية إلى مدير المدرسة رافعين أعلام مصر، موجهين الشكر له حيث كان والدًا ومعلمًا لهم.

رحلة عمل أكثر من 35 عاما

وقال منتصر نفادي «سعدُت بتنظيم تلاميذ المدرسة الممر الشرفي لي في آخر أيام عملي بالمدرسة، لبلوغي سن المعاش القانونية، سعادة لم أر مثلها في حياتي، فهي نتاج عمل اقترب من 35 عاما.

وأضاف: «لم أتوقع ما حدث من احتفالية تكريمي، حيث فوجئت بها، وأنها نابعة من التلاميذ أنفسهم فهي كبيرة لي للغاية لن أنساها».

وتابع: «بدأت عملي مدرسا بالأزهر الشريف عام 1988، ثم تدرجت في العمل كمدرس إعدادي عام 1992، بإدارة الواسطى بمدرسة الحومة الإعدادية المشتركة، ثم مدرسة الزيتون الإعدادية المشتركة بإدارة ناصر التعليمية، ثم تدرجت في السلك الوظيفي، حتى أصبحت مديرا لمدرسة التربية القومية».