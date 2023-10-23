استخراج 1000 بطاقة رقم قومي لساقطي القيد في قرى ونجوع مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود المجلس القومى للمرأة بمطروح في الاهتمام بقضايا المرأة المطروحية، والوصول إليها بمختلف القرى والنجوع النائية بالصحراء، مع التأكيد على تقديم الدعم اللازم لتيسير الأعمال.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير إنجازات فرع المجلس القومي للمرأة خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2023، بحضور الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة.

بطاقات رقم قومي لـ1000 سيدة

وأعلن محافظ مطروح عن جهود المجلس في عدد من القضايا الهامة للمرأة ففى مجال بطاقات الرقم القومى، وسواقط القيد حيث جري استخراج بطاقات رقم قومى لـ1000 سيدة وطالبة بقرى ومراكز مرسي مطروح، والضبعة والحمام، وسيوة والنجيلة، وبراني.

وقالت مقررة المجلس القومى للمرأة، اليوم، إنه جرى تنفيذ حمله طرق الأبواب بعنوان بلدى أمانة بجميع مراكز المحافظة خلال شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2023، حيث استهدفت الحملة عدد 155000 مستهدف والتعرف على مشاكل المرأة وتوعيتهم بأهداف الحملة وضرورة الوقوف بجانب البلد لتجنب الشائعات وشرح دور المشروعات القومية لتطوير التعليم والصحة وبناء المدن الجديدة وبرامج حياه كريمة، وعقدنا عدد 74 ندوة توعية عن أهمية التوثيق وخطورة الزواج المبكر وتوعية عن الأزمة الاقتصادية العالمية وأهمية الإستقرار السياسي والإقتصادى والجرائم الالكترونية.

87 ندوة توعوية للمرأة

وأضافت مقرر المجلس القومي، أنه فى المجال الصحي جري عقد 87 ندوة تثقيفية وتوعوية موسعة، منها المشاركة في حملة 100 مليون صحة من مديرية الشؤون الصحية، وعقد 12 ندوة لتوعية السيدات بضرورة الكشف والمشاركة في الحملة، إضافة إلى 36 ندوة توعية عن تنظيم الأسرة والرضاعة الطبيعية وصحة الأم والطفل وأهمية التطعيمات، و12 ندوة توعية عن ضرورة متابعة الحمل للحفاظ على صحة الأم، إضافة إلى 3 دورات تدريبية على الإسعافات الأولية.