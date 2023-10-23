وزيرة البيئة: واجهنا تحديات كثيرة في أثناء بناء منظومة المخلفات

شكرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، شركة تتراباك مصر إحدى الشركات الرائدة فى مجال التعبئة والتغليف، على المبادرة والتعاون والشراكات المختلفة التي تمت مؤخرًا ومنها مشروع إعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة بين شركة تتراباك والمتحدة لصناعة الورق والكرتون «يونيبورد».

مصر تتجه لوضع الاستراتيجية المتكاملة للمخلفات الصلبة

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن هناك تحديات كثيرة واجهتنا في بناء منظومة المخلفات منها الممارسات الخاطئة في التعامل مع المخلفات، وعدم وجود قطاع رسمي لجامعي القمامة، وضعف البنية التحتية، إضافة إلى عدم وجود قانون يشجع على إعادة التدوير، مشيرة إلى أنّ ذلك جعل الدولة المصرية تتجه لوضع الاستراتيجية المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية كخطوة أولى مهمة جعلت للدولة قانون خاص بالإدارة المتكاملة للمخلفات بكل أنواعها من قمامة ومخلفات زراعية وهدم وبناء، كما تم من خلاله تحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة وطنية.

وأكدت العمل على بناء بنية تحتية دون تحمل تكلفتها على المواطن حيث تم إنشاء 27 مدفنا و100 محطة وسيطة وغيرها، كما يتم دعم منظومة المخلفات في القاهرة وحدها بنحو مليار ونصف سنويًا، تبلغ 4 مليارات جنيه فى عدة محافظات، بالإضافة الى إنفاق ما يقرب من 7 مليارات جنيه لتنفيذ البنية التحتية.

وأوضح وزيرة البيئة أنّ المخلفات ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وعلى الكل أن يكون شريك فيها، مشيرة إلى الحاجة إلى دعم القطاع الخاص، ومنها شركة تتراباك في العمل على زيادة الوعي وتغيير سلوك المستهلك تجاه ممارساته في التعامل مع المخلفات وإعادة تدويرها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل من خلال وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة على دمج الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة في منظومة المخلفات والتعاون مع الوزارة في عمليات الوعي والجمع والتدوير.