6 خطوات من «البيئة» للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.. بينها اعتماد النقل النظيف

أوضحت وزارة البيئة أن مصر تتجه نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة، والتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من الإمكانات الطبيعية الهائلة التي تتمتع بها من مصادر لإنتاج هذه الطاقة، للحفاظ على البيئة.

توجهات مصر نحو الاقتصاد الأخضر

وكشفت وزارة البيئة في تقريراً لها، أهم الجهود التي بذلتها للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر وهي كالآتي:

ـ زيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

ـ كما يجرى تدشين أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر في إطار استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحيوية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ـ التوسع في مشروعات المياه التي تعزز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتقلل الهدر، من خلال التوسع في محطات معالجة مياه الصرف لتصبح صالحة للزراعة.

ـ السعي للتعاون مع صندوق المناخ الاخضر للاستفادة من آليات تمويل المشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ.

ـ إنشاء سوق للسندات الخضراء بهدف التصدي للتغيرات المناخية، ودعم نمو المشاريع الخضراء في مصر، حيث أصدرت مصر أول سندات خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار.

ـ تبني العديد من المبادرات التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجالات عدة مثل مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة والاستثمار في المخلفات الزراعية، والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية