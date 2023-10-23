محافظ سوهاج يشهد فعاليات الندوة التثقيفية للأئمة والواعظات بالأوقاف

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية للأئمة والواعظات بالأوقاف تحت عنوان «الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض»، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، ولفيف من الأئمة والواعظات من مختلف مراكز المحافظة.

فعاليات الندوة

بدأت فعاليات الندوة التثقيفية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، أعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أشرف عبدالعال، مدير إدارة أوقاف أخميم، تلاها عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية في محافظة سوهاج خلال الأونة الأخيرة، ثم كلمة لوكيل وزارة الأوقاف بسوهاج تحدث خلالها عن ضرورة إلمام الأئمة والواعظات بما يتحقق من مشروعات قومية تنموية على أرض الواقع، والتواصل مع القيادات السياسية للتعرف على ما تنجزه الدولة من مشروعات وتنمية في مختلف المجالات.

التصدي للمفاهيم الخاطئة

وفي كلمته رحب محافظ سوهاج بالحضور جميعا في ديوان عام المحافظة، بيت الأسرة السوهاجية، معبرا عن اعتزازه وتقديره لرجال الأوقاف، ودورهم الهام في نشر المفاهيم الصحيحة والتصدي بكل قوة للمفاهيم المغلوطة، والإشاعات التي تسعى إلى الهدم والسلبية، مشيرا إلى أهمية أن يعي الإمام والواعظ، بما يدور حوله من قضايا مختلفة، وأهمية الترابط والوحدة، والإطلاع على ما يجري وما تنفذه الدولة من مشروعات بميزانيات غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي لقاء مفتوح استمع محافظ سوهاج للعديد من الأئمة والواعظات، وأجاب على الأسئلة التي تجول بخاطرهم والتي تناولت أبرز القضايا والموضوعات الجارية على الساحة.