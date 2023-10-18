محافظ سوهاج يستعرض الموقف التنفيذي لبرنامج «أسرة».. أهداف تنموية وصحية

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية لبرنامج «أسرة»، لدعم وتنمية الأسرة السوهاجية، والذي تم إطلاقه بمحافظة سوهاج فى شهر أغسطس من العام الماضي، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للبرنامج وما تم إنجازه على أرض الواقع.

إطلاق برنامج «أسرة»

وأوضح المحافظ أن قطاع الصحة والسكان يأتي على رأس اهتمامات القيادة السياسية والدولة؛ لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لافتا إلى ضرورة العمل من خلال فريق متكامل على دراية كاملة بكافة جوانب القضية السكانية، وذلك من أجل تحقيق النتائج المرجوة .

وثمن «الفقي»، جهود مديرية الصحة بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، في مواجهة القضية السكانية، مشيرا إلى أنه مازلنا في احتياج إلى مزيد من العمل ووضع روشتة علاج لتلك المشكلة بالتعاون بين جميع الجهات المعنية، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات من البرنامج، والحفاظ على الاستمرارية في استخدام خدمات تنظيم الأسرة.

أهداف برنامج «أسرة»

وأشاد المحافظ ببرنامج «أسرة» والقائمين عليه، لما يمثله من قوة داعمة وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع كل مشروعات التنمية بالمحافظة؛ للارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومجابهة المعتقدات والسلوكيات التى تقف عائقا أمام مسار قاطرة التنمية كزواج الأطفال والتسرب من التعليم ، تلك السلوكيات التى تسلب الطفولة حقوقها، وتعرض الأسر لاستمرار أمراض مجتمعية مزمنة تحول دون الارتقاء بجودة حياتهم.

ويأتي مشروع «أسرة» في إطار توجيهات القيادة السياسية، وخطة الدولة للحد من المشكلة السكانية، وما يتعلق بهذه القضية من الزواج المبكر، وختان الإناث، والتسرب من التعليم، وغيرها من القضايا التي تُعيق حركة التنمية.

ويهدف برنامج أسرة إلى دعم صحة الأسر وتنمية معلوماتها ومهاراتها لكى تساعدهم على التخطيط والاختيار الطوعي الصحيح لحياتهم الإنجابية وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالإضافة إلى دعم النشء والشباب والارتقاء بالوعي الصحي لهم من خلال قنوات معلوماتية حديثة تتيح لهم الوصول لمعلومات تؤهلهم لحياة صحية.