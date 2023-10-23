رئيس أساقفة الروم بالقدس: الاحتلال الإسرائيلي قتل 2.25% من المسيحيين في غزة

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بالقدس، أن الاحتلال الإسرائيلي قضى على 2.25% من باقي المسيحيين في غزة، الذين استشهدوا في قصف واحدة من أقدم كنائس العالم.

وأضاف حنا، في بيان اليوم، إنه يجدد نداء استغاثة ومناشدة عاجلة الى كافة المرجعيات الدينية والروحية في عالمنا وخاصة الكنائس المسيحية في الغرب بضرورة أن تكون عندها مواقف ضاغطة على الحكومات لكي يكونوا أكثر عدلا وإنصافا بحق شعبنا ولكي يعملوا كل من موقعه من أجل وقف هذا العدوان.

مطالب بإعلان رفض الحرب على غزة

وأشار إلى أنه يطالب بإعلان واضح المعالم لوقف هذه الحرب والاستهداف الهمجي للشعب الفلسطيني في غزة.

وتابع في بيانه لكافة الكنائس الغربية: «قولوا كلمتكم الصادقة النابعة من قيم إيمانكم وإنسانيتكم وأخلاقكم، ولا تخافوا لومة لائم فصوت الكنيسة يجب أن يكون مجلجلا وقويا وواضحا، مدافعا عن الحرية والكرامة الإنسانية وحق كل إنسان في أن يعيش بسلام».

حنا: ما يحدث حاليا في غزة يبعدنا عن السلام

واستكمل بأن ما يحدث حاليا في غزة يبعدنا عن السلام أكثر من أي وقت مضى وهي كارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معاني.

واختتم: «صلوا من أجل شعبنا وارفعوا الصوت عاليا من أجل أن يتوقف هذا العدوان حقنا للدماء ووقفا للدمار».