رئيس أركان القوات الجوية الأسبق: المصريون طوروا قدرة الطيران قبل حرب أكتوبر بشكل غير متوقع

قال اللواء أركان حرب متقاعد حسن راشد، رئيس أركان القوات الجوية الأسبق، إن بعض الطرق كانت تستخدم في التجارب من خلال الشركات والمهندسين، لتصميم دشمة قوية من خلال دراسات علمية، وكذلك تطوير ميدان ضرب النيران، وجرى التدريب على جميع الأهداف، وتدريب طيارين في دفعات كثيرة تخرجت بشكل سريع، لدعم القوات الفعلية.

الطيران المصري

وتابع «راشد» خلال فيلم تسجيلي عرضه برنامج «مصر تستطيع» من تقديم الإعلامي أحمد فايق، المذاع على فضائية «دي أم سي»: «الطيران المصري كان ميج 17 وهو انتاج خمسينيات والعدو كان بيتعامل بطائرات انتاج الستينات، والعدو كان متفوق علينا نوعا وكما، والتدريب لمدة الف يوم من بعد الاستنزاف فرق معانا كتير جدا، والمهندسين المصريين عدلوا الطيارة انها تشيل 2 قنبلة برغم رفض الخبراء، لكن العلم والارداة قدر إنه يعمل المستحيل والطيارة المعدلة حققت نجاح في معاونة القوات البرية».