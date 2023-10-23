وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى أبو حماد المركزي

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مرورا على مستشفى أبو حماد المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

تفقد وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال والطوارئ، وجرى التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وتابع توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمة للمرضى والمصابين المترددين على القسم.

وأشاد بأداء الفرق الطبية في فرز وتصنيف وتسجيل الحالات المترددة على الاستقبال، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، التي تعمل على مدار الـ24 ساعة، موجها بزيادة المخزون لبعض الأدوية والمستلزمات الطبية.

تخصيص استراحة خارجية للمرضى

كما تفقد قسم الأشعة وناظر سجلات التردد على الأشعة العادية والمقطعية والسونار، موجها بتخصيص استراحة خارجية للمرضى، واستدعاءهم حسب الترتيب نظرا لضيق المكان بالأشعة، كما تفقد بنك الدم التخزيني، وجرى التأكد من توافر كل فصائل الدم ومشتقاته، متفقدا وحدة التعقيم وراجع خطوط السير الخاصة بها.

ووجه بتوفير مخزون احتياطي من الآلات والأدوات المعقمة يكفي ثلاثة أيام عمل، كما تفقد معمل الأسنان، موجها ببعض المقترحات لتطوير ورفع كفاءة أداء العمل بالمعمل.