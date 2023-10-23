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«الصحة الفلسطينية»: شهيدان في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم الجلزون

كتب:

هانى حسن
08:41 ص | الإثنين 23 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت وجود شهيدان في مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم الجلزون بشمال رام الله.

وتواصل إسرائيل عنفها وهجماتها في عدة مواقع في قطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي قذائفها على عدة مناطق بغزة، قبل قليل، منها مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر والتي تضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.

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بقلم هانى حسن