الصحة الفلسطينية تعلن خريطة توزيع الشهداء حسب المناطق

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صدر عنها منذ قليل، عن خريطة توزيع الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية، اليوم الأحد، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الجاري، والذين جاءت محصلتهم 372 شهيداً في اليوم الـ16 للقصف، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

توزيع الشهداء في قطاع غزة اليوم

وأوضحت الوزارة أنه في مدينة خان يونس، بقطاع غزة، ارتقى اليوم 44 شهيدًا، بينما في رفح ارتقى 50 شهيدًا، وفي المحافظة الوسطى ارتقى 168 شهيدًا، وفي مدينة غزة ارتقى 66 شهيدًا، وفي شمال القطاع ارتقى 44 شهيدًا

حصيلة الشهداء الفلسطينيين في 16 يوماً

وعلى مدار 16 يومًا من عدوان الاحتلال، أوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية ارتفعت إلى 4744 شهيداً، إضافة إلى إصابة أكثر من 16 ألف جريح، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى ارتقاء 4651 شهيدًا في قطاع غزة، ونحو 90 شهيدًا في الضفة الغربية، بينما بلغ عدد المصابين في قطاع غزة حوالي 14245 جريحاً، فضلاً عن ما يقرب من 1653 مصاباً في الضفة الغربية.

وأوضحت أن النسبة الأكبر من الشهداء هم من الأطفال والنساء حيث ارتقى نحو 1873 شهيدًا من الأطفال، ونحو 1023 من الشهيدات.