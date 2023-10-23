وفاة شيخ المبتهلين عبد الرحيم دويدار.. ونقابة القراء تنعاه

توفي المبتهل الكبير الشيخ عبد الرحيم دويدار، شيخ المبتهلين، نقيب قراء محافظة الغربية السابق، صباح اليوم، عن عمر ناهز 86 عاما.

وأعلن محمد الساعاتي، مستشار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، أن النقابة، برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، نقيب القراء، تنعى ببالغ الحزن والأسرة رحيل القارئ والمبتهل الكبير الشيخ عبد الرحيم دويدار، نقيب قراء محافظة الغربية السابق، عضو مجلس الإدارة قبل مرضه.

وأكد أن الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، أكد أن النقابة ستبحث تكريم الفقيد الراحل بما يليق باسمه وتاريخه.

موعد عزاء شيخ المبتهلين عبد الرحيم دويدار

وأضاف الساعاتي، أن أهل القرآن والإنشاد وقيادات الإذاعة والتليفزيون بجمهورية مصر العربية سيودعون غدا الثلاثاء الشيخ عبد الرحيم دويدار (1937-2023م) شيخ المبتهلين في مصر والعالم إلى مثواه الأخير.

وقال نجله أيمن، محاسب بالمملكة العربية السعودية، «ستشيع الجنازة عقب صلاة ظهر غدا الثلاثاء بمسجد بمسجد الجمالة بقرية محلة مرحوم مركز طنطا بمحافظة الغربية، وستقام ليلة العزاء في نفس اليوم بالسرادق المقام بالشونة في مدخل القرية».

الإنشاد الديني والشعبي

ويعد الفقيد الراحل من نجوم الزمن الجميل لفن الإنشاد الشعبي والديني والابتهالات الدينية بالداخل والخارج، وترك ست أولاد (أربعة ذكورا واثنين إناث).

وكان الفقيد قد فارق الحياة صباح اليوم بعد رحلة عطاء ثرية قضاها في محراب القرآن والإنشاد الديني والشعبي لأكثر من ستين عاما.