«الأوقاف» تعلن خطبة الجمعة المقبلة.. «سيناء المباركة أرض الخير والتضحية»

أعلنت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة المقبلة، والتي جاءت بعنوان «سيناء المباركة.. المكان والمكانة أرض الخير والنماء والتضحية»، حيث أكدت الأوقاف أن الخطبة مأخوذة من عدة مقالات للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في هذا الموضوع.

خطبة الجمعة المقبلة

وحول خطبة الجمعة المقبلة، تستعرض «الوطن» جزءا من الخطبة والتي جاءت كالتالي:

الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوااللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إِلَّا اللهُ وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّسيدنا ونبينا مُحَمَّدًا عبده ورسوله، اللهُمَّ صَلَّ وسلم وبارك عليهِ، وعلى آله وصحبه، ومَنْتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: فسيناء أرض عظيمة مباركة، رويت بدماء آبائنا وأجدادنا على مر التاريخ، وهي أرض الخير والنماء والتضحية تلك الأرض المقدسة التي يحمل ترابها آثار أنبياء الله ورسله، فقد سار عليها سيدنا إبراهيم «عليه السلام مع زوجه سارة، ومر بها سيدنا يوسف بن يعقوب «عليهما السلام وعاش فيها سيدنا موسى «علیه السلام».

استكمالا لخطبة الجمعة القادمة، أكدت الأوقاف أنه جاء في نص الخطبة أن قد القرآن الكريم تحدث عن سيناء العزيزة حديثا يدعو للتأمل، حديثا يؤكد على أهميتها ومكانتها الدينية والتاريخية حديثًا يجعلنا نفكر مرات ومرات في ضرورة الحفاظ عليها والاهتمام بها وتنميتها واستثمار مواردها الطبيعية ومعالمها السياحيةالدينية والطبيعية، والعلاجية، فقد أقسم الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بطور سيناء في قوله تعالى { وَالطُّورِ * وَكِتَابِ مَسْطُورٍ * فِي رَق مَّنشُورٍ * وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ * وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ* وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ»، مقدما القسم بالطور على ما سواه من الأمور الأخرى المقسم بها مع ما لها من مكانة وقدسية، بل إنه سبحانه خصه بتسمية السورة كلها باسمه.