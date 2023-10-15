«الأوقاف» تعلن تغيير عنوان خطبة الجمعة المقبلة.. «الدفاع عن الأوطان»

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية تغيير عنوان خطبة يوم الجمعة المقبلة، 20 أكتوبر 2023، ليصبح العنوان «الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض»، وفقًا لما ورد على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي.

تغيير عنوان خطبة الجمعة

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت تغيير عنوان خطبة الجمعة، والذي كان من المقرر أن تتحدث عن مفهوم المصالح المعتبرة، للدكتور خالد بدير، بتاريخ 5 ربيع الآخر 1445 هـ، الموافق 20 أكتوبر 2023.

تضامن المصلين في الجامع الأزهر مع غزة

وشهدت ساحات الجامع الأزهر بالقاهرة عقب صلاة الجمعة الماضية تضامن قطاع كبير من المصلين عقب صلاة الجمعة مع الشعب الفلسطيني وقضيته ودعم صموده ضد الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.

كان الأزهر الشريف أصدر بيانا جدد من خلاله تحيته لصمود أبناء فلسطين العزيزة، وتقديره لتشبثهم بأرضهم الغالية، وتمسكهم بالبقاء فوق ترابها، مهما كان الثمن والتضحيات، لافتا إلى أنّ الأرض أمومةٌ وعِرضٌ وشرفٌ، موجهًا رسالته لأولئك المتمسكين بأرضهم أنه خيرٌ لكم أن تموتوا على أرضكم فرسانًا وأبطالًا وشهداءَ من أن تتركوها حمًى مستباحًا للمستعمرين الغاصبين، واعلموا أن في ترك أراضيكم موتًا لقضيتكم وقضيتنا وزوالها إلى الأبد.