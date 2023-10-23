«الاتصالات»: منحة مجانية لتنمية مهارات الطلاب المتفوقين من مبادرة أشبال مصر الرقمية

كشفت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، تفاصيل بادرة أشبال مصر الرقمية، بإشراف أكبر المبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، لتستهدف كل الأعمار بمبادرة براعم مصر الرقمية، والتي تتحدث عن التلاميذ بالمدارس من الصف الرابع الابتدائي إلى السادس الابتدائي.

تستهدف كل الأعمار بمبادرة براعم مصر الرقمية

وأوضح بركة مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، خلال لقائها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع على فضائية cbc، أما من الصف الأول الإعدادي للصف الثاني الثانوي تطلق عليهم مبادرة أشبال مصر الرقمية، والتي بدأت تنفيذها العام الماضي، والتي استهدفت أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، وهذا العام جرى فتح باب التسجيل ومستمرين بالإضافة للطلبة الجدد».

برنامج 5 مستويات على مدار 5 سنوات

ولفتت مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، إلى أن مبادرة مصر الرقمية لم تكن مجرد كورس تدريبي، وانما هي برنامج 5 مستويات على مدار 5 سنوات، موضحَة أن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت وضع خطة لاستهداف 3 آلاف طالب بعد الإقبال الشديد على هذه المبادرة».